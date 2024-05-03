В ЕС ответили, в каких границах Украина войдет в объединение

Также в Евросоюзе заявили, что поддерживают мирные инициативы Украины.

Украина сама должна решить для себя, в каких границах она войдет в Евросоюз.

Об этом в интервью 1+1 заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Она заявила, что Евросоюз знает о Мирной формуле президента Владимира Зеленского и будет способствовать ее реализации на дипломатическом уровне.

"Я бы не хотела спекулировать и гадать о границах, потому что это, в первую очередь, должно быть решение Украины. Мы знаем о формуле мира президента Зеленского, которую он сейчас предложил, и мы дипломатично будем помогать в этом. И мы понимаем, что она сработает только тогда, когда будет достаточной обороны поддержка", — заявила Матернова.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС назвали месяц, когда начнутся переговоры с Киевом о вступлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что переговоры о вступлении государства в ЕС начнутся в июне 2024 года.

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