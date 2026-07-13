В ЕС предупредили Украину о сверхсложной зиме: будут ли помогать

Кая Каллас / © Associated Press

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Европейский союз поможет Украине в подготовке к предстоящей зиме, которая может быть очень сложной из-за угрозы ударов России по украинской энергосистеме.

Об этом сообщила верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает «Интерфакс-Украина».

Каллас рассказала, что вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой они обсудили ситуацию на поле боя и укрепление энергетической устойчивости Украины. Евродипломатка убеждена, что следующей зимой Россия, вероятно, снова нанесет удар по украинской энергосистеме.

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«Поэтому мы готовимся. Украине нужны генераторы, запасные части и финансирование для ремонта», — добавила она.

По словам Калласа, главным приоритетом для Украины остается противовоздушная оборона.

«Я призвала те государства-члены, которые имеют запасы, предоставить их Украине. Решение Соединенных Штатов позволить Киеву производить ракеты Patriot по лицензии является положительным шагом, даже если это требует времени», — подытожила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Раньше мы писали сколько домов в Киеве могут остаться без тепла зимой и какие районы под угрозой. Также мы писали, какие города рискуют остаться без тепла и света этой зимой.

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