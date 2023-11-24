В ЕС призвали РФ немедленно вывести войска из Запорожской АЭС

РФ должна немедленно вывести свои войска, технику, оборудование и другой персонал из незаконно захваченной Запорожской АЭС. В то же время, контроль над станцией должен быть возвращен компетентному украинскому персоналу.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

В ней призывают РФ уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ

"Мы никогда не признаем незаконные попытки России завладеть атомной электростанцией другой страны. Россия должна вывести все свои войска, военную технику, оборудование и другой персонал из ЗАЭС", — указано в тексте.

Там добавляют, что присутствие российских войск на ЗАЭС и наличие в машинных залах военных транспортных средств, о чем сообщало МАГАТЭ, "неприемлемо".

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"ЕС глубоко озабочен условиями работы украинского персонала и призывает к немедленному возвращению работников, которые, по сообщениям, стали жертвами насильственных исчезновений. Недостаточное количество персонала на ЗАЭС, 70% которого не имеют действительных украинских лицензий и не знакомы с основной технической информацией и процедурами работы блочных". щитов управления, представляет серьезный риск.", — отмечается в заявлении.

Напомним, российские захватчики переводят пятый энергоблок Запорожской АЭС переводят из режима "горячая остановка" в режим "холодная остановка".

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