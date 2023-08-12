В ЕС раскрыли, сколько снарядов из миллиона обещанных уже передали Украине

В рамках плана по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года, ЕС передал Киеву только 223,8 тысячи из них и 2,3 тысячи ракет разных видов.

Европейский Союз отправил в Украину 223 800 боеприпасов из миллиона обещанных. Это первая часть плана по предоставлению миллиона артиллерийских снарядов для помощи Киеву в войне против российских оккупантов.

Об этом пишет DW со ссылкой на представителя ЕС Петера Стано.

"Страны-члены (ЕС – ред.) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", – сказал Стано.

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Следует отметить, что весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину, поскольку украинские военные столкнулись с нехваткой крайне необходимых боеприпасов. Страны согласовали план стоимостью 2 млрд евро, который предусматривал поставки боеприпасов из их запасов и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев.

Так, согласно первому этапу плана, который пришелся на период с 9 февраля по 31 мая, был выделен один миллиард евро для возмещения странам-членам ЕС примерно половины стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов. В общей сложности, по данным ЕС, общая стоимость предоставленных боеприпасов составила 1,1 миллиарда евро. Деньги ЕС возместили лишь часть этого, что свидетельствует о том, что эта мера не достигла цели.

Количество переданных Украине боеприпасов сейчас, по словам Стано, не слишком отличается от того количества, которое назвал верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в конце мая. Тогда он заявил, что ЕС передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1,3 тысячи ракет.

Такая ситуация указывает на то, что до достижения цели ЕС по передвижению Украины миллиона снарядов еще далеко. Ранее в нескольких странах ЕС уже выражали скепсис по этому обещанию, опасаясь, что реализовать его не удастся.

Напомним, в свою очередь Украина вышла на неплохие результаты в производстве собственных боеприпасов. Так, создана промышленная мощность, которая может удовлетворять потребности при наличии комплектующих, необходимых для производства снарядов.

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