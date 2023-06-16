В ЕС рассказали, при каких условиях не поддержат "мирный план" африканских лидеров

В Еврокомиссии заявили, что не будут поддерживать мирный план африканских лидеров, если он будет предусматривать заморозку войны в Украине, поскольку для устойчивого мира Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

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Об этом заявил спикер Европейской комиссии Петер Стано, информируют Факты.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен прекратить терроризировать мирное население Украины и вывести войска со всех украинских территорий.

Стано заявил, что в Европейском союзе будут приветствовать все мирные инициативы, однако разговор нужно начинать с России, уже полтора года занимающейся террором украинского населения.

Напомним, ранее военный аналитик Петр Черник заявил, что ракетная атака по Киеву 16 июня во время визита африканских лидеров является попыткой России заставить их давить на Украину для переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время ракетной атаки в Киев лидерам стран Африки пришлось спускаться к укрытиям.

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