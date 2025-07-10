В ЕС сделали заявление о восстановлении и будущем Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Партнеры приняли решение о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Государственные средства будут использоваться для привлечения инвестиций.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время Конференции URC в Италии, пишет «Общественное».

Она подчеркнула, что речь идет о будущем Украины.

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«Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций», — сказала фон дер Ляен.

По ее словам, это крупнейший в мире акционерный фонд, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы:

энергетику

транспорт

критически важное сырье

отрасли двойного использования.

Фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также с участием Европейского инвестиционного банка.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась о том, что ЕС имеет финансовые возможности для продолжения поддержки Украины оружием.

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По ее словам, поддержка Украины оружием является приоритетом, и для этого есть необходимые финансовые инструменты. Она подробно остановилась на механизмах, позволяющих продолжать такую помощь.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что у ЕС есть даже не один путь для финансирования военной поддержки Украины.