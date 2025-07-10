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В ЕС сделали заявление о восстановлении и будущем Украины
В реализации инициативы, направленной на будущее Украины приняли участие Польша, Германия и другие государства ЕС.
Партнеры приняли решение о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Государственные средства будут использоваться для привлечения инвестиций.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время Конференции URC в Италии, пишет «Общественное».
Она подчеркнула, что речь идет о будущем Украины.
«Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций», — сказала фон дер Ляен.
По ее словам, это крупнейший в мире акционерный фонд, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы:
энергетику
транспорт
критически важное сырье
отрасли двойного использования.
Фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также с участием Европейского инвестиционного банка.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась о том, что ЕС имеет финансовые возможности для продолжения поддержки Украины оружием.
По ее словам, поддержка Украины оружием является приоритетом, и для этого есть необходимые финансовые инструменты. Она подробно остановилась на механизмах, позволяющих продолжать такую помощь.
Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что у ЕС есть даже не один путь для финансирования военной поддержки Украины.