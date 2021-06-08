В ЕС ужесточили требования к утверждению COVID-сертификата: когда его теперь введут в Украине

Украина была технологически готова к запуску COVID-сертификата еще 1,5-2 месяца назад.
Украина планирует запустить COVID-сертификаты, которые должны упростить туристические поездки, в течение 10-14 дней после того, как их введут в Европе.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, Украина технологически была готова к запуску документа еще 1,5-2 месяца назад. Но он объяснил, что в ЕС существенно расширили требования при утверждении COVID-сертификата. Он потребует достаточно серьезных подзаконных актов, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.
"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас (COVID-сертификат. — Ред.). После этого можно будет его вводить", — сообщил Немчинов.
Напомним, семь стран ЕС 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всем блоком. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Сертификат будет доступен в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге.
Что такое COVID-сертификат, какую информацию в него будут вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.