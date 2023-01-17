В ЕС в следующем месяце впервые оценят успехи Украины по евроинтеграции – Шмыгаль

В следующем месяце Еврокомиссия впервые будет оценивать успехи Украины по евроинтеграции.

В феврале этого года состоится первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 17 января.

"Для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится уже в феврале этого года в ходе саммита Украина-ЕС", — отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что, в частности, до конца месяца необходимо завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

"Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить список из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ", — добавил премьер-министр.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Украина может вступить в НАТО и Евросоюз после победы в войне с Россией.

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