В еще одной области гремят взрывы — где атакуют россияне

В Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги раздаются звуки взрывов.

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 12 мая, вражеские «Шахеды» долетели до Хмельницкой области.

В регионе, по данным мониторинговых каналов, гремят взрывы. Беспилотники двигаются в сторону Староконстантинова, Старой Синявы.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области также раздавались взрывы.

Атака по Украине 12 мая — последние новости

Напомним, российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Детский сад и жилые дома повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БпЛА. На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

В Киеве тоже было неспокойно. Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе столицы и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.

Под ударом оказалась Житомирская область, где в результате воздушной атаки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гражданские автомобили.

