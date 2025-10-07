- Дата публикации
В еще одной области отключение света из-за атаки РФ
Россияне снова обстреляли критическую инфраструктуру Черниговской области, оставив без света людей.
Утром 7 октября армия РФ ударила по Прилукам в Черниговской области, попав в энергетический объект. Применяются откаты света.
Об этом сообщает «Чернигов облэнерго».
Последствия удара по Прилукам
Из-за атаки РФ без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов.
«Энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже питают потребителей. Поэтому просим немного подождать! Делаем все, чтобы свет как можно быстрее вернулся в ваши дома», — подчеркнули в облэнерго.
Жителям области в очередной раз напомнили о важности сохранения информационной тишины и соблюдении мер собственной безопасности.
Следует заметить, что россияне беспощадно избивают по критической инфраструктуре области. Так, ранее кафиры попали в энергетический объект Ичнянщины. Специалисты оперативно приступили к работе над ликвидацией последствий и заживлением потребителей.
Напомним, в Черниговской области были введены графики почасового отключения электроэнергии.
«На Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения в формате „3 через 3“. Где ситуация позволяет — времени со светом было больше», — сказал председатель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
Он признает, что ситуация в сети очень сложна. Поэтому применялись и действуют аварийные отключения в Чернигове, а также Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах. В течение дня энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов с тем, чтобы обеспечить светом жителей области.