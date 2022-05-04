В Эстонии арестовали мужчину, который "украсил" окно георгиевскими лентами и налепил на стекло букву Z

В Эстонии арестовали мужчину, который "украсил" окно георгиевскими лентами и налепил на стекло букву Z

В Эстонии наказывают граждан за распространение рашистской символики.

Житель одного из районов Таллина получил 13 суток ареста за демонстрацию в окне своей квартиры буквы "Z" и георгиевских лент.

Об этом сообщают на странице местной полиции в фейсбуке.

В полицию обратились местные жители и сообщили, что на окне одной из квартир дома владелец вывесил российский флаг, приклеил георгиевские ленты и символ "Z".

Правоохранители посетили мужчину и приказали ему убрать рашистские символы, впрочем, он этого в указанный срок не сделал, поэтому отправился в райотдел полиции.

Суд приговорил жителя Таллина к 13 суткам ареста. Гражданин уехал отбывать наказание прямо из зала суда.

Напомним, что в России детям продолжают прививать любовь к войне, нацизму и захвату. В соцсети появились снимки игрушечного военного транспорта с символикой "Z" на российском флаге, продаваемом в магазинах Екатеринбурга и в онлайн-магазине.