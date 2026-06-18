В Эстонии сделали громкое заявление об ударах Украины по Москве: что сказали

Ханно Певкур / © Associated Press

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Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям в глубине России доказывают, что российская столица не защищена от последствий войны, которую развязала Москва. Кроме того, усиление позиций Украины на поле боя критически важно для предстоящих переговоров.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур для «24 Канала».

Позиция Эстонии по поводу атаки ВСУ на Москву — что заявили

«Прежде всего, все эти атаки происходят не потому, что Украина хочет атаковать Москву или Россию. Эти атаки происходят из-за того, что Россия начала войну против Украины. Если учесть также то, что Россия совершила так много военных преступлений, а последним из них было нападение на Киево-Печерскую лавру, то, конечно, Украина имеет полное право на самооборону. Так что мы должны рассматривать это как самооборону», — отметил Певкур.

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Министр также выразил надежду на то, что подобные инциденты помогут изменить восприятие войны среди российского общества. В то же время он подчеркнул, что единственный человек, способный завершить боевые действия немедленно, находится в Кремле.

По мнению Певкура, для этого Путину достаточно приказать вывести войска с территории Украины, а также вернуть военнопленных и депортированных детей. Поскольку не наблюдается заинтересованности российского руководства в мире, союзники должны наращивать помощь Украине.

«К сожалению, мы видим, что Путин в этом не заинтересован. Это дает нам понять, что, во-первых, мы должны продолжать помогать Украине настолько, насколько это возможно. Во-вторых, нам следует усилить нашу поддержку Украины. И в-третьих, конечно, чем лучшую позицию Украина сможет занять на переговорах или во время этих встреч, тем лучше», — подчеркнул Ханно Певкур.

Атака ВСУ по Москве — последние новости

Напомним, украинские дроны атаковали Москву 18 июня. После ударов по нефтеперерабатывающему заводу жители столицы РФ начали жаловаться на черный налет, укрывший автомобили, окна домов и одежду.

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В Кремле заявили, что не удовлетворены атакой дронов по Москве и обвиняют Украину в срыве налаживания непосредственных контактов Путина и Зеленского.

Также в Министерстве обороны Украины предупредили жителей Москвы о новых, более мощных ударах, пока диктатор России Владимир Путин не закончит войну.

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