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- Украина
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«В эти дни — особая угроза»: Зеленский предупредил украинцев о новых ракетных обстрелах РФ
Президент Владимир Зеленский заявил об угрозе новых ракетных ударов России в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об особой угрозе новых ракетных атак России в ближайшие дни. На фоне опасности повторных ударов Украина совместно с партнерами работает над укреплением противовоздушной обороны.
Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся во время ракетного удара РФ по Киеву 10 октября.
«Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы вместе со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и должны быть предприняты совместные смелые шаги», — отметил президент.
Зеленский добавил, что отдельной темой беседы с Макроном стали проблемы, связанные с ослаблением санкций в отношении нефтепродуктов.
«Россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны. Мы ведем предметные переговоры, готовим встречи. Спасибо, Франция!», — добавил глава государства.
Стоит отметить, что в субботу, 10 октября, российские реактивные дроны, а затем и ракеты, атаковали Киев. В городе с самого утра несколько раз объявляли тревогу. В обеденное время прогремели взрывы.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью КАБами, который устроила Россия.