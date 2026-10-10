Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об особой угрозе новых ракетных атак России в ближайшие дни. На фоне опасности повторных ударов Украина совместно с партнерами работает над укреплением противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся во время ракетного удара РФ по Киеву 10 октября.

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«Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы вместе со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и должны быть предприняты совместные смелые шаги», — отметил президент.

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Зеленский добавил, что отдельной темой беседы с Макроном стали проблемы, связанные с ослаблением санкций в отношении нефтепродуктов.

«Россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны. Мы ведем предметные переговоры, готовим встречи. Спасибо, Франция!», — добавил глава государства.

Стоит отметить, что в субботу, 10 октября, российские реактивные дроны, а затем и ракеты, атаковали Киев. В городе с самого утра несколько раз объявляли тревогу. В обеденное время прогремели взрывы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью КАБами, который устроила Россия.

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