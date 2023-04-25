В этом году домой на Пасху из Польши въехало почти полмиллиона украинцев: какая цифра была в прошлом году

В Польшу также приехало больше украинцев, чем в 2022-м.

В этом году с 1 по 16 апреля через пункты пропуска на границе Польшей в Украину въехало 477,2 тыс. украинцев. Отмечается, что это на 54% больше, чем в прошлом. В 2022 две последние недели накануне Пасхи границу на въезд пересекли 309,9 тыс. украинцев.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"Обычно украинцы, работающие в Польше, массово едут в Украину трижды в год — на Пасху, Рождество и в конце августа, что связано с уборкой урожая. Чтобы посмотреть, как меняются планы украинцев за рубежом, мы выбрали для анализа двухнедельный период Если в Польшу ехали преимущественно женщины и дети, то в обратном направлении в Украину возвращались в основном мужчины, чтобы встать на защиту страны", — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal. .

В агентстве отмечают, что в этом году в течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля, в Польшу заехало даже больше людей по сравнению с прошлым – 192 тыс. украинцев, а в 2022-м — 148,9 тыс.

"Мы связываем это с началом сезонных работ. Если в прошлом году в Польшу ехали преимущественно из соображений безопасности, то сейчас причины изменились — люди едут для того, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину. Осенью этого года количество запросов на работу достигло довоенных" показателей", – пояснила экспертка.

Отмечается, что в конце весны наиболее популярными сезонными вакансиями работа в теплицах, в ресторанной сфере, на упаковке мясной и рыбной продукции. Также рос спрос на работников в сфере производства яхт. Аналитики сообщают, что на простых работах без знания языка или высокой квалификации можно рассчитывать на зарплату около тысячи долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что каждый третий гражданин Украины зарабатывает в Польше от 3 до 4 тысяч злотых (26,3–35,1 грн.). Приблизительно 24% украинцев получают от 2,7 тыс. до 3 тысяч злотых (23,7-26,3 грн). Минимальная зарплата в соседней стране в 3,5 раза выше, чем в Украине.

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