В этом году произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию — Выговский

Одним из способов совершения теракта является ложный вызов, когда злоумышленники звонят по телефону на линию 102 и вызывают полицию на место, где заложена взрывчатка.

С начала 2025 года в Украине зафиксировано 9 терактов, которые произошли вблизи или в помещении ТЦК.

Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 5 февраля, начальник Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, три случая были покушениями на полицейских.

Как сообщил Выговский, одним из способов совершения теракта является ложный вызов, когда злоумышленники звонят по телефону на линию 102, вызывают полицию на объект, где уже была заложена взрывчатка.

Глава Нацполиции подчеркнул, что за всеми этими действиями стоят спецслужбы РФ, которые охотятся за всеми Силами обороны Украины, в том числе полицейскими и ТЦК.

"Мы вместе со Службой Безопасности понимаем, что это конкретная атака спецслужб Российской Федерации с целью дестабилизировать ситуацию", — сказал он.

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Выговский сообщил, что по всем случаям, которые были в этом году, лица установлены, задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Исполнителями преступлений преимущественно становятся молодые люди в возрасте 20 лет и менее. Как правило, это молодые люди, которые еще не осознают всей ответственности и того, что они совершают, или лица с низкой социальной ответственностью, наркосбытчики и т.д.", — отметил Иван Выговский.

Глава Нацполиции добавил, что российские вербовщики не только не платят обещанные деньги, но и даже, как показали последние случаи в Ровно и Каменце-Подольском, ликвидируют исполнителей теракта.

Напомним, СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, атаковавшего здание ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

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