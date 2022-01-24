В этом году украинцы смогут увидеть меч Петра Сагайдачного

В этом году украинцы смогут увидеть меч Петра Сагайдачного

В настоящее время меч Петра Сагайдачного находится в оружействе Вавельского королевского замка в Кракове.

Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования в честь 400-летия смерти украинского гетмана. Все желающие смогут посмотреть на достопримечательность уже в этом году.

Об этом договорился министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время визита в Каунас (Литва), сообщает пресс-служба ведомства.

"После успеха с экспонированием Конституции Филиппа Орлика, продолжаем эту успешную практику. Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности. Решение о привозе меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. Впереди организация этого процесса", – сообщил Александр Ткаченко.

В Каунасе удалось договориться о принципиальной вещи – начале культурных маршрутов Польши, Литвы и Украины. Рабочая группа будет создана уже в этом году. Также Александр Ткаченко пригласил министров Польши и Литвы в Украину, чтобы впервые провести встречу в рамках Люблинского треугольника.

В настоящее время меч Петра Сагайдачного находится в оружействе Вавельского королевского замка в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

Напомним, к 30-летию Независимости Украины в 2021 году в Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика.

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