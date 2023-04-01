"В этой истории чудо — все!": бойцы ВСУ вернули детям именные ложечки, что украли оккупанты

Российская "вторая армия мира" разграбила жителей оккупированных населенных пунктов Киевской области. Так, во время разминирования в районе села Здвижовка во вражеском блиндаже обнаружили две именные ложки с датами рождения и данными двух детей.

О находке рассказал заместитель директора Днепропетровского исторического музея им. Яворницкого Юрий Фаныгин.

Фанигин опубликовал в Сети фото с двумя ложками украинских детей. На них были указаны даты рождений: 17 января 2006 и 12 августа 2008-го.

Оказалось, что оккупанты украли их у жителей Бучанского района. Их удалось разыскать. Ложечки передали бабушке детей. Они вместе с мамой сейчас находятся за границей.

"Ложечки нашли владельцев! Сегодня их передали бабушке Людмиле, которая их подарила. Дети и мать живы. Тогда, в 2022 году, семья попала в зону боев под Бучей, затем в оккупацию и чудом уцелела. У них украли и уничтожили все. Но ложечки вернулись. В этой истории чудо – все!", — Фаныгин.

Фото: Юра Фаныгин.

Напомним, в ТСН рассказали, как сейчас живет волонтер из Ирпеня с 60 псами. Ее фотографию с группой искалеченных животных, которую сделал американский фотограф Кристофер Окиконе, увидел весь мир.

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