В Еврокомиссии сделали важное заявление о завершении войны в Украине

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о совместных действиях членов по завершению войны. Она подчеркнула: следующая неделя станет решающей для Украины.

Об этом фон дер Ляен заявила в воскресенье на трехсторонней встрече в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и вице-президентом США Джей Ди Венсом, сообщает пресс-служба ЕК.

"Нас объединяет стремление к справедливому и длительному миру, и я знаю, насколько вы вовлечены в прекращение этой войны, и благодарю вас за это. Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы настаивали на том, чтобы дела двигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом отношении", - отметила она.

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Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о достижении согласия в отношении 17-го пакета санкций Европейского Союза против России.

«Я приветствую соглашение о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям поля боя. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт. Эта война должна закончиться. Мы будем продолжать сильное давление на Кремль», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, санкции направлены на уменьшение способности России финансировать войну против Украины, в частности, из-за новых ограничений на высокотехнологичные компоненты военного назначения и морскую транспортировку нефти в обход ограничений Запада.