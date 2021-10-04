В Еврокомиссии сообщили, рассматривают ли сейчас в ЕС отмену безвизового режима с Украиной

В Еврокомиссии сообщили, рассматривают ли сейчас в ЕС отмену безвизового режима с Украиной

Несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнение критериев безвиза, речь о его отмене не ведут.

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова заявила, что сейчас в ЕС не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", — объяснила Матернова и добавила, что в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии за "механизмом приостановлении безвиза", включающий непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендации", — сказала Матернова.

Напомним, на прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что якобы несколько государств ЕС, в частности Германия, Франция и Италия — рассматривают прекращение безвиза с несколькими странами, среди них и с Украиной. В то же время в МИД заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

Новости мира: в украинском МИД прокомментировали информацию о прекращении безвиза с ЕС

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