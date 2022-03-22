В Европарламенте поддерживают направление военной миссии НАТО в Украину

Витольд Ващиковский наметил шаги, которые должен сделать Европарламент, чтобы остановить войну в Украине.

Глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина и эксглава МИД Польши Витольд Ващиковский выступает за создание военной миссии НАТО для урегулирования ситуации в Украине и частичное закрытие неба над Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Витольд Ващиковский наметил шаги, которые должен сделать Европарламент, чтобы остановить войну в Украине на учредительной встрече сети "Объединенные для Украины" (U4U), объединяющей парламентариев 28 стран.

"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах", — сказал он.

Он также добавил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины — особенно в столицах Евросоюза, где такие решения тормозятся.

Напомним, что еще больше давить на Россию, об этом поздно ночью договорились западные лидеры. На видеосвязь вышли американский президент, французский, британский и итальянский премьеры и германский канцлер. Подтвердили свою готовность и дальше поддерживать Украину военно, дипломатически и финансово, обеспечивая демократически избранную власть инструментами, необходимыми для самообороны. Готовится Запад усилить и санкции.