В Европарламенте рассказали о сроках касательно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Европарламенте надеются, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся как можно быстрее.

В Европейском парламенте надеются, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся в этом году.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола во время общения с журналистами во Львове, сообщает "Укринформ".

"Когда мы говорим, что Украина – это Европа, а Европа – это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году", — сказала глава Европарламента.

Роберта Мецола также добавила, что она поражена "прогрессом, которого достигла Украина по поводу рекомендаций Еврокомиссии". По ее убеждению, ЕС также должен соответствовать скорости этого развития.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Напомним, 4 марта во Львове, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

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