В Европе многие системы ПВО стоят без дела — резкое заявление Зеленского

На каждых переговорах с международными партнерами, имеющими соответствующие системы ПВО, речь идет о дополнительной защите Украины от российского террора.

На фоне массированных воздушных ударов российской террористической армии по украинским городам президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на большое количество стоящих без дела систем ПВО в Европе.

Это он отметил во время традиционного вечернего обращения в субботу, 9 ноября.

Президент напомнил, что на этой неделе враг нанес удары по Харькову, по Донетчине, по Сумщине, по Одессе и Запорожью.

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“Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары”, – сказал он.

По словам Зеленского, на каждой встрече и на каждых переговорах с международными партнерами, имеющими соответствующие системы ПВО, речь идет о дополнительной защите Украины от российского террора.

"Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять – когда ПВО просто стоит. Стоит без дела, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров”, – пообещал он.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена упразднила фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков в Украине для помощи в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения, в том числе истребителей F-16 и систем ПВО Patriot.

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