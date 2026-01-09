В Европе отреагировали на ракетный удар "Орешником" по Львову: что известно

Кайя Каллас. / © Associated Press

Российский ракетный удар «Орешником» – это эскалация против Украины . Эта атака по Львову - предупредить Европу и США.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас сети X.

По ее словам, российские атаки лишь демонстрируют нежелание Москвы завершить войну. Поэтому дипломат предложила ввести более жесткие санкции против Российской Федерации.

«Путин не хочет мира, ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться до тех пор, пока мы не поможем Украине ее сломать», — написала дипломатка.

Кроме того, руководитель европейской дипломатии призвала страны ЕС «погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны» и немедленно поставить их Украине.

Напомним, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов считает, что ночной удар российской ракетой «Орешник» носил прежде всего политический и психологический характер, а не стратегическое военное значение. По его словам, «это было послание, адресованное Европе» . Именно поэтому, считает эксперт, для удара был выбран западный город Украины.