В Европе озвучили важное заявление о территориальных уступках Украины

Кайя Каллас.

Простые разговоры и дискуссии о возможных территориальных уступках Украины – это путь к ловушке агрессорки Российской Федерации. Тогда россияне могут получить "больше, чем они когда-либо решались мечтать".

Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Россияне хотят, чтобы мы обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки", - подчеркнула евродипломатка.

Каллас подчеркивает, что классическая тактика РФ ведения переговоров состоит из трех шагов: Москва требует то, что ей никогда не принадлежало, затем – ставит ультиматумы и угрозы силой, а в конце концов мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России то, чего она никогда раньше не имела.

По словам дипломатки, Кремль теперь продает как компромисс, если он "лишь" сохранит уже завоевавшие территории. Впрочем, предупреждает она, это не совсем компромисс, если к этому выдвигают еще и абсолютно чрезмерные требования.

"Мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодна Путину. Вознаграждением за агрессию будет больше войны, а не меньше", - подчеркнула Каллас.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уступки лишь приближают новое вторжение РФ. Он еще раз подтвердил: Украина не отдаст России свои территории ради окончания войны. Глава государства привел примеры Грузии (2008 год) и Крыма и Донбасса (2014 год), где территориальные уступки не остановили агрессию.

