В Европе предупредили о риске ядерной аварии в Украине
Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военные операции против энергетической инфраструктуры Украины.
На специальной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоявшейся в пятницу, 30 января, в Вене, было оглашено заявление Евросоюза об угрозе ядерной аварии в Украине из-за российских ударов по энергетическим объектам.
Текст этого заявления опубликовал посол ЕС Карл Галлергард.
В заявлении Евросоюза, к которому присоединился ряд других европейских стран, говорится о дальнейшей эскалации масштабных атак России с помощью беспилотников и ракет, которые направлены на энергетическую инфраструктуру Украины, «включая те элементы, которые имеют решающее значение для внешнего энергоснабжения атомных электростанций».
«Эти атаки непосредственно увеличивают риски для ядерной безопасности», — подчеркнули в документе.
В заявлении Евросоюза указано, что российские атаки на подстанции и линии электропередач, которые обеспечивают работу украинских АЭС, ставят под угрозу ядерную безопасность, несмотря на то, что атомные электростанции проектируются с несколькими, разнообразными и резервными внутренними источниками питания.
«Повторные перебои с внешним электроснабжением являются значительным фактором риска, который уменьшает резервирование, увеличивает зависимость от систем безопасности и выдвигает повышенные требования к этим системам и аварийным службам», — говорится в документе.
Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить все военные операции, в частности те, которые направлены против энергетической и другой критически важной инфраструктуры Украины.
«Война России существенно увеличила риск возможной ядерной аварии с потенциально серьезными последствиями для Украины и за ее пределами», — говорится в заявлении, к которому присоединились еще 12 европейских стран, не входящих в ЕС.
Напомним, в результате российской атаки 20 января Чернобыльская АЭС и ряд критических подстанций, питающих украинскую энергосистему, оказались под ударом. Несмотря на временное обесточивание ЧАЭС энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.