ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

"В Европе считают, что это "вечная война": дипломат сказал, какими должны быть действия партнеров

Наши европейские партнеры понимают, что война не закончится очень скоро.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН

В Европе многие страны видят признаки, что в Украине идет "вечная война". Поэтому мы должны быть в состоянии "вечной готовности".

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Владимир Емельян, политик и дипломат.

"Я бы очень хотел, чтобы мы от бесконечных саммитов и конференций, перешли уже к какой-то конкретной деятельности. А это реальное финансирование на оборонку, увеличение номенклатуры продукции, выпускаемой для нужд как национальных армий, так и для поддержания стабильности на континенте, и удешевления их цены. Ракетами стоимостью 1 млн долларов ты много."

Ранее говорилось, что агрессорка Российская Федерация ждет от Украины и Европы "ориентированности" на поиски мира

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie