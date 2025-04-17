"В Европе считают, что это "вечная война": дипломат сказал, какими должны быть действия партнеров

Война в Украине / © ТСН

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В Европе многие страны видят признаки, что в Украине идет "вечная война". Поэтому мы должны быть в состоянии "вечной готовности".

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Владимир Емельян, политик и дипломат.

"Я бы очень хотел, чтобы мы от бесконечных саммитов и конференций, перешли уже к какой-то конкретной деятельности. А это реальное финансирование на оборонку, увеличение номенклатуры продукции, выпускаемой для нужд как национальных армий, так и для поддержания стабильности на континенте, и удешевления их цены. Ракетами стоимостью 1 млн долларов ты много."

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Ранее говорилось, что агрессорка Российская Федерация ждет от Украины и Европы "ориентированности" на поиски мира