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"В Европе считают, что это "вечная война": дипломат сказал, какими должны быть действия партнеров
Наши европейские партнеры понимают, что война не закончится очень скоро.
В Европе многие страны видят признаки, что в Украине идет "вечная война". Поэтому мы должны быть в состоянии "вечной готовности".
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Владимир Емельян, политик и дипломат.
"Я бы очень хотел, чтобы мы от бесконечных саммитов и конференций, перешли уже к какой-то конкретной деятельности. А это реальное финансирование на оборонку, увеличение номенклатуры продукции, выпускаемой для нужд как национальных армий, так и для поддержания стабильности на континенте, и удешевления их цены. Ракетами стоимостью 1 млн долларов ты много."
Ранее говорилось, что агрессорка Российская Федерация ждет от Украины и Европы "ориентированности" на поиски мира