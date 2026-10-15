В Европе сделали заявление об ударах по России: поддерживают ли решение Киева

Кайя Каллас. / © Associated Press

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Возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам является вполне обоснованным и полезным решением.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщила «ЕП».

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По ее словам, таким образом, Киев стремится ограничить нефтяные доходы Москвы, которыми она финансирует войну. Ведь значительная часть средств, которые Россия направляет на агрессию, поступает от продажи нефти. Поэтому, говорит Каллас, лишение Кремля нефтяных доходов является одним из способов остановить войну.

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«Чтобы покончить с этой войной, следует оказывать давление на Россию, а не на Украину, заставляя ее капитулировать», — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

По ее словам, в этом вопросе Евросоюз сохраняет жесткую позицию. Каллас также призвала усилить давление на Россию и выступила против попыток принудить Украину к уступкам.

«Соглашение» о прекращении огня — что известно

По данным The New York Times, Вашингтон выдвинул Украине ультиматум по ударам по российским НПЗ. Президент Дональд Трамп якобы потребовал от Киева прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Одной из причин такого давления называют рост цен на дизельное топливо, что увеличивает расходы американских фермеров в преддверии сезона уборки урожая и промежуточных выборов в США.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) подчеркивают, что «соглашение» Трампа о прекращении огня развязало Путину руки. Впрочем, Россия даже не думала останавливать обстрелы. Мощные атаки на объекты энергетики произошли 12-14 октября. Более полумиллиона человек остались без света.

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В то же время, 15 октября стало известно, что Украина возобновляет удары по российским НПЗ после трехдневной паузы. По словам президента Владимира Зеленского, Киев приостановил атаки на энергетическую инфраструктуру РФ по просьбе США, однако Москва не ответила взаимностью и продолжила избивать по украинской энергосистеме.

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