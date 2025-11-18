В Европе шокировали признанием, почему их помощь Украине не меняет ход войны

ВСУ / © Associated Press

Военная помощь Украине, которую оказывает Европа, до сих пор недостаточна, чтобы переломить ситуацию на поле боя, в частности, из-за отсутствия четкой стратегии ЕС в отношении России.

Такое мнение высказал комиссар Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондентка LIGA.net .

“Я задаю себе вопрос: почему наша помощь Украине не всегда достаточна, чтобы реально изменить ситуацию? Я прихожу к выводу, что, возможно, из-за отсутствия четкой стратегии в отношении России мы не всегда эффективны в поддержке Украины. И это повторяется снова и снова”, — сказал он.

По словам Кубилюса, с начала полномасштабной войны Европа помогала Украине “даже больше Соединенных Штатов”. За эти три года европомощь составила около 170 млрд евро. Если учесть военную, гуманитарную и бюджетную помощь, то военная поддержка или помощь в обороне составила около 60 млрд евро за три года. Немного похоже было и у американцев, сказал комиссар.

“Но если посчитать каждый год, получается, что наша годовая помощь — около 20 млрд евро, что составляет всего 0,1% нашего ВВП. Мы готовы инвестировать в оборону 5% ВВП, а сейчас даем только 0,1%. Вот такая ситуация, и мы должны понять, как ее изменит”, — подытожил Кубилюс.

Как сообщало Politico, Еврокомиссия удваивает усилия по использованию замороженных российских активов, чтобы финансировать кредит Украине объемом 140 млрд евро. Несмотря на это, Бельгия продолжает воздерживаться от одобрения инициативы. Брюссель опасается, что использование активов, подконтрольных депозитарию Euroclear, может спровоцировать ответные действия России как на территории страны, так и за ее пределами.