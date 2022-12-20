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"В Европе трехкомнатная дешевле": в Тернополе начали сдавать квартиры, где всегда есть свет

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1414
Время на прочтение
2 мин
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"В Европе трехкомнатная дешевле": в Тернополе начали сдавать квартиры, где всегда есть свет

Фото: pixabay.com

Квартиру со светом сдают вдвое дороже, чем схожие.

В Тернополе начали сдавать в аренду квартиры, где всегда есть свет. Их стоимость – в несколько раз выше других.

Соответствующее объявление опубликовали в одном из сообществ, где сдают в аренду недвижимость.

Квартиру с современным ремонтом и вблизи центра сдают за 500 долларов, что значительно дороже. К примеру, двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, однако дальше центра можно арендовать за 250 долларов.

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А на сайтах, где размещают объявления однокомнатные квартиры в центре Тернополя с ремонтом стоят – 7-10 тыс. грн.

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Однако автор объявления указывает, что кроме современного ремонта и мебели в квартире есть преимущество – там никогда не выключают свет.

В комментариях жители Тернополя отмечают, что цена за такую квартиру уже на европейском уровне:

  • "Вы шутите, что ли? В Европе 3 комнатная с коммунальными услугами и то дешевле!"
  • "За 500 могут не взять – 700 ставьте".
  • "Так это же Тернополь, а не Киев".
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Напомним, в Тернополе соседи добились обесточивания дома, в котором никогда не выключали электричество. Житель Тернополя рассказал, что один из домов в городе был на "хорошей линии" электроснабжения, поэтому там никогда не выключали света, однако это разозлило соседей и они начали всюду жаловаться.

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Дата публикации
Просмотры
1414
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