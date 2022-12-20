"В Европе трехкомнатная дешевле": в Тернополе начали сдавать квартиры, где всегда есть свет

Квартиру со светом сдают вдвое дороже, чем схожие.
В Тернополе начали сдавать в аренду квартиры, где всегда есть свет. Их стоимость – в несколько раз выше других.
Соответствующее объявление опубликовали в одном из сообществ, где сдают в аренду недвижимость.
Квартиру с современным ремонтом и вблизи центра сдают за 500 долларов, что значительно дороже. К примеру, двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, однако дальше центра можно арендовать за 250 долларов.
А на сайтах, где размещают объявления однокомнатные квартиры в центре Тернополя с ремонтом стоят – 7-10 тыс. грн.
Однако автор объявления указывает, что кроме современного ремонта и мебели в квартире есть преимущество – там никогда не выключают свет.
В комментариях жители Тернополя отмечают, что цена за такую квартиру уже на европейском уровне:
- "Вы шутите, что ли? В Европе 3 комнатная с коммунальными услугами и то дешевле!"
- "За 500 могут не взять – 700 ставьте".
- "Так это же Тернополь, а не Киев".
Напомним, в Тернополе соседи добились обесточивания дома, в котором никогда не выключали электричество. Житель Тернополя рассказал, что один из домов в городе был на "хорошей линии" электроснабжения, поэтому там никогда не выключали света, однако это разозлило соседей и они начали всюду жаловаться.
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