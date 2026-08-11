В Европе иссякают запасы Patriot / © Getty Images

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Новое производство ракет к системам ПВО Patriot даст результат слишком поздно, запасы США истощены из-за войны с Ираном, а ключевые европейские доноры заявляют, что почти не имеют ракет-перехватчиков, которыми могли бы поделиться без риска для собственной безопасности. Все это происходит на фоне заявлений, что Украину ждет тяжелая зима.

Об этом пишет Politico.

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Европа исчерпывает запасы ракет к Patriot, пока Украина готовится к зимним атакам РФ

Европейские страны лихорадочно ищут дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, чтобы передать их Украине. Киев пытается как можно быстрее укрепить противобаллистическую защиту перед ожидаемыми массированными ударами России зимой.

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Украина нуждается в сотнях таких ракет, чтобы пройти следующую зиму. Но новые поставки ракет задерживаются. Ситуацию усугубляет и то, что война с Ираном существенно истощила американские арсеналы, а европейские союзники говорят, что уже отдали почти все возможное.

«В последние несколько месяцев Россия еженедельно выпускает по нам больше ракет, чем мы получаем от партнеров за месяцы», — говорил экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.

В июле силам ПВО удалось сбить лишь 29 из 195 российских баллистических ракет, в то время как еще 40 не достигли целей.

Германия, являющаяся одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву, уже передала несколько комплексов Patriot и ракеты к ним. Однако сейчас Берлин вынужден балансировать между острой потребностью Украины и соблюдением минимальных стандартов обороны своей территории и обязательствами перед НАТО.

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«Здесь мы действительно достигли своих пределов. Мы также должны обеспечить собственную защиту», — говорит бригадный генерал Юрген Шрёдль.

Германия и страны Северной Европы призывают других союзников на континенте пересмотреть свои возможности. Основное внимание направлено на государства, имеющие на вооружении ракеты PAC-2 и PAC-3, именно они могут эффективно перехватывать скоростные российские баллистические цели. Речь идет, в частности, о Польше, Испании и Греции.

Ключевую роль в решении этой проблемы играют США, поскольку большинство ракет PAC-3 производится именно там, а любые соглашения или лицензии нуждаются в одобрении Белого дома. Во время последней встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом именно ракеты Patriot были главной темой переговоров.

Сначала Трамп дал Украине надежду, заявив о возможности производства американских ракет в Украине по лицензии. Однако позже он отказался от этой идеи, отметив, что опасно отдавать Украине такую технологию и что «США хотят ракеты тоже».

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Украина также подписала соглашение о покупке ракет PAC-2 немецкого производства, но их ждут не раньше следующего года. На фоне дефицита снарядов для ПВО Киев рассматривает более агрессивную тактику — атаковать российские пусковые установки.

Основная тяжесть помощи снова ложится на европейских партнеров. Германия уже передала три комплекса из своих складов и договорилась о поставке еще двух по схеме замещения через США. Нидерланды собрали для Украины один полный комплекс с пусковыми установками, радарами и ракетами.

Однако другие страны действуют более сдержанно. К примеру, Польша, которая передала в июле несколько ракет PAC-3 после личных просьб Генсека НАТО Марка Рютте и американского командования. Речь может идти всего о 5 ракетах. Даже это вызвало критику со стороны польской оппозиции.

Страны Восточной Европы все менее охотно делятся ракетами, поскольку считают собственный уровень защиты недостаточным. Испания подтвердила передачу определенного объема военной помощи. Греция пока не объявляла о передаче оружия.

Украинские дипломаты продолжают переговоры с другими странами, которые могут поделиться ракетами. Америка могла бы помочь, но не торопится. Министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил, что дипломаты «воюют» за каждую ракету.

США потратили почти все дальнобойные ракеты в войне с Ираном

Напомним, США во время войны с Ираном в значительной степени исчерпали запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM, стоимость которых превышает 1 млн долларов за единицу.

По данным Reuters, американские военные использовали «практически все» запасы этих систем, которые являются ключевым элементом арсенала США и поставлялись в частности Украине. Из-за этого затягивание конфликта, начатого совместно с Израилем в феврале, вызывает обеспокоенность по поводу способности США сдерживать Россию и Китай, а президенту Дональду Трампу в случае восстановления ударов придется больше полагаться на рискованные пилотируемые миссии.

Несмотря на то, что источники отмечают частичное пополнение арсенала Центрального командования за счет других регионов, точное количество оставшихся ракет не разглашается. В Белом доме заверили, что у США нет проблем с боеприпасами.

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