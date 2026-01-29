- Дата публикации
В Европе заявляют о «гуманитарной катастрофе» в Украине: подробности
Европейская дипломатка отмечает, умышленные атаки, которые россияне совершают по Украине.
Главная дипломатка ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина столкнулась с «гуманитарной катастрофой» из-за российских обстрелов.
Об этом она сказала в начале встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, пишет DW.
Каллас подчеркнула, что массированные удары РФ привели к отключению электроэнергии на фоне значительного уничтожения температуры воздуха.
«Это очень суровая зима, и украинцы действительно страдают. Там надвигается гуманитарная катастрофа», — сказала она.
По ее словам, Россия «бомбардирует украинцев, пытается бомбить и заморозить их, чтобы они сдались».
Напомним, издание Reuters пишет о том, что Украину ждут три тяжелые недели впереди из-за снижения температуры и поврежденной российскими ударами энергетической инфраструктуры. Обстрелы лишили миллионы людей света и тепла. В частности, сложная ситуация в Киеве и прифронтовых регионах.