В Европу без лишних нервов: "Укрзализныця" запускает новый флагманский поезд в Польшу

«Укрзализныця» запускает удобный поезд в Польшу с инклюзивными купе

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К 165-летию украинской железной дороги "Укрзализныця" объявила о новом флагманском поезде № 51/52 "Ярослав Мудрый", который будет соединять Киев с польским Перемышлем. Там пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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Какое расписание будет на поезде «Ярослав Мудрый»

Поезд № 51/52 будет курсировать между Киевом и Перемышлем по следующему графику:

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Из Киева: отправление в 20:12, прибытие в Перемышль в 05:00.

Из Перемышля: отправление в 22:30, прибытие в Киев в 09:15.

Название нового флагмана избрали в честь первого пассажирского поезда, проехавшего по территории Украины. 4 ноября 1861 года он соединил Вену и Львов. Именно эту дату считается началом железнодорожного движения в Украине.

Новый маршрут частично повторяет историческое сообщение Львов - Перемышль. В «Укрзализныце» отмечают, что название «Ярослав Мудрый» символизирует исторические связи Украины с европейскими странами.

В составе поезда предусмотрены современные вагоны с инклюзивными купе, что позволит комфортно подорожать пассажирам с особыми потребностями из-за инвалидности. В сообщении компании пока не уточнили дату первого рейса и начало продажи билетов.

Международные железнодорожные маршруты Украины - последние изменения

В октябре «Укрзализныця» объявила о расширении сообщения с Польшей: среди новых предложений — международные маршруты из Киева и Днепра в Перемышль , откуда можно продолжить путешествие в другие европейские города.

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В то же время железнодорожная сеть претерпевает изменения из-за ситуации безопасности. С 20 октября прекратили курсировать два популярных рейса, в том числе поезд Запорожье — Перемышль, для пассажиров которого предусмотрели альтернативные маршруты с пересадками .

Перемышль остается важным пересадочным узлом для украинцев, направляющихся в Западную Европу. В частности, с 31 июля ночной маршрут Перемышль - Франкфурт-на-Майне начали выполнять полностью по железной дороге, без автобусного участка на территории Польши.

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