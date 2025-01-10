В Евросоюзе объяснили, имеют ли украинцы с временной защитой право посещать Украину

В частности, страны ЕС должны предоставлять украинцам денежную помощь на время их поездки в Украину.

Украинцы, которые находятся под временной защитой на территории Европейского Союза, имеют право временно возвращаться в Украину, не теряя вида на жительство и других прав.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии в комментарии "Европейской правде".

"Лицам, которые пользуются временной защитой, может понадобиться вернуться в Украину по другим причинам, чем добровольное возвращение, до окончания срока действия временной защиты (например, для посещения семьи). Поэтому национальные органы власти не должны рассматривать любое кратковременное возвращение в Украину как решение о добровольном возвращении, что является основанием для аннулирования вида на жительство и прекращения обеспечения прав, связанных с временной защитой", — отметили в Еврокомиссии.

В контексте возможных "отпусков" для украинцев с временной защитой Еврокомиссия сообщила, что "в Директиве о временной защите нет конкретного порогового значения максимальной продолжительности отсутствия в государстве-члене ЕС".

Также стало известно, что украинцы, которые имеют право на получение денежной помощи, не должны терять ее во время временных поездок в Украину. Государства-члены ЕС должны продолжать оказывать помощь в таких случаях.

"Отпуск в Украине не равен добровольному возвращению (в Украину). Поэтому во время каникул государства-члены ЕС должны продолжать предоставлять бенефициарам права, которые предусматривает временная защита", – говорится в сообщении.

Напомним, ученый спрогнозировал, сколько украинских беженцев вернутся домой после войны.

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