В Евросоюзе официально разрешили открыть границы для украинских туристов

Украина внесена в "белый ковидный список" Европейского Союза.

Отныне в страны Евросоюза граждане Украины имеют право попадать без вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус.

Об этом говорится в решении Совета ЕС от 15 июля.

В то же время, в зависимости от правил той или иной страны ЕС, туристам может потребоваться сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста. Важно, что это решение не означает, что украинцы беспрепятственно смогут въезжать на территорию всех стран-членов Европейского Союза. Ведь решение Совета ЕС считается лишь рекомендацией для этих государств.

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

Напомним, Украина договорилась о безвизе с одной из колоритных стран Южной Америки. Соглашение о безвизе вступит в силу после завершения всех необходимых процедур.

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