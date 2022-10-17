"В эйфории идут в наступление": россияне в Луганской области нашли способ, как не погибнуть в состоянии шока

В Луганской области многие россияне идут в атаку под действием промедола. Таким образом, они пытаются не умереть от шока.

Такое предположение в эфире телемарафона высказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Я не пытаюсь быть экспертом, но есть такое предположение, что все же некоторые эти "мобики" просто колят себе по две дозы промедола. Это у них наркотическое средство, чтобы в состоянии шока не погибнуть. Это абсолютно нормально, в каждой аптечке должен быть наркотик или там промедол, или что-то вроде такого. Они сразу два шприца вкалывают себе и действительно в приподнятом состоянии, в эйфории идут и боли они не чувствуют. Многие такие свидетельства от военных", — отметил Гайдай.

Напомним, что в Рубежном в Луганской области новоприбывшие кадыровцы начали выселять гражданских граждан из частных помещений, чтобы разместить там своих офицеров.

Напомним, что ВСУ находятся на подступах к Кременной в Луганской области. Населенный пункт является плацдармом для развития наступления в направлении Рубежного и Старобельска.

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