В Facebook удалили пост украинского дипломата с критикой тезиса Путина про "один народ"

В Facebook удалили пост украинского дипломата с критикой тезиса Путина про "один народ"

Цензоры соцсети увидели в заметке нарушения о запрете "языка вражды".

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис отреагировал на статью президента России Владимира Путина с выдумками про "историческое единство русских и украинцев", но его пост в Facebook был заблокирован. Об этом украинский дипломат сообщил в той же соцсети, опубликовав скриншот удаленного поста.

Как видно на снимке, в тексте этого сообщения Евгений Перебийнис не только не употребил никаких оскорбительных слов в чей-либо адрес, но и не называл ни имен, ни названий государств.

"Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают ", — довольно сдержанно и дипломатично написал он.

Фото из соцсетей

Однако, цензоры Facebook сразу поняли, о ком идет речь, и заблокировали сообщение из-за нарушения правила соцсети о запрете языка вражды.

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"Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", — иронично заметил Перебийнис.

Напомним, что президент государства-агрессора Владимир Путин в своей статье в очередной раз повторил пропагандистскую риторику о "едином народе" и то, что якобы "Советский союз объединил украинские земли, ограбив Россию". Украина, по его мнению, "должна вернуться к тем границам, в которых вступила в СССР".

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