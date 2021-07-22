В Фастове 4-летние двойняшки ночью сбежали от родителей на прогулку

Родителей детей пришлось разыскивать несколько часов.

Полицейские Фастовщины вынуждены были искать родителей 4-летних близнецов, сбежавших из дома ночью пока родители спали.

О происшествии рассказали в полиции Киевской области.

О детях, которые бродят в селе Тарасовка на проезжей части, полиции сообщили в час ночи. Патрульные быстро разыскали детей, которые полураздетыми блуждали по улице, и посадили их в машину, но установить, кто же их родители удалось не сразу.

Полицейские пытались у детей узнать детали того, где они живут, или хотя бы как зовут родителей, и все оказалось бесполезным — "показания" мальчиков отличались. Патрульные обнародовали кадры таких рассказов.

Полицейские Фастовщины вернули родителям 4-летних близнецов, которые ушли из дома ночью На спецлинию полиции «102» около 1:00 ночи поступило сообщение о том, что в селе Тарасовка на проезжей части блуждают двое малолетних мальчиков. На место происшествия немедленно прибыл наряд реагирования патрульной полиции Боярского отделения полиции. Правоохранители посадили детей к себе в служебный автомобиль и начали обход дворов для установления родителей и их места жительства. В течение нескольких часов полицейские установили место проживания детей и передали малышей родителям. Как выяснили полицейские, в семье воспитывается пятеро несовершеннолетних детей. Ночью, когда вся семья отдыхала, двое 4-летних братьев решили втихаря перелезть через забор, чтобы пойти погулять. На родителей составлен административный протокол по ст.184 КУоАП (за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей). Полиция в очередной раз обращается к родителям! Бодрствуйте и контролируйте своих детей при любых обстоятельствах, и в любое время суток во избежание досадных неприятностей. Цените и берегите свою жизнь и жизнь своих детей. # Полиция # полицияКиивщины Национальная полиция Украина Фастовское районное управление полиции Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Столичный регион Цензор.НЕТ УНН — Украинские Национальные НовиниУкраинська правда Обозреватель 1 + 1 Телеканал ICTV Телеканал Украина ТСН Опубликовано Полиция Киевской области среды, 21 Июля 2021

«Правоохранители начали обход дворов для установления родителей. В течение нескольких часов полицейские установили место проживания детей и передали малышей родителям», — рассказали в полиции.

Полицейским стало известно, что в семье кроме двух братиков, еще воспитывается трое маленьких детей.

«Ночью, когда вся семья отдыхала, двое 4-летних братьев решили втихаря перелезть через забор, чтобы пойти погулять», — уточняют копы.

В полиции отметили, что на родителей составлен административный протокол по ст.184 КУоАП (за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей).

«Полиция в очередной раз обращается к родителям! Будьте внимательны и контролируйте своих детей при любых обстоятельствах, и в любое время суток во избежание досадных неприятностей. Цените и берегите свою жизнь и жизнь своих детей», — призвали полицейские.

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