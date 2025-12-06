В Фастове после массированного обстрела меняют маршруты пассажирских поездов

Укрзализныця / © Укрзализныця

В ночь на 6 декабря в результате массированного российского обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастове.

Поэтому Укрзализныця объявила об изменении маршрутов пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

Безопасность пассажиров является приоритетом, поэтому все решения принимаются максимально оперативно. Задержки поездов находятся под контролем, а диспетчеры координируют движение и обеспечивают возможные пересадки.

В самом Фастове продолжается воздушная тревога, жители находятся в укрытиях. Железнодорожники призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и поездах.

Несмотря на атаку, движение поездов не останавливается — «Укрзалізниця» продолжает обеспечивать транспортное сообщение даже в условиях угрозы.

Напомним, что вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность .