- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
В Фастове после массированного обстрела меняют маршруты пассажирских поездов
Укрзализныця сообщила об оперативном изменении маршрутов ночных пассажирских поездов из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове.
В ночь на 6 декабря в результате массированного российского обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастове.
Поэтому Укрзализныця объявила об изменении маршрутов пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.
Безопасность пассажиров является приоритетом, поэтому все решения принимаются максимально оперативно. Задержки поездов находятся под контролем, а диспетчеры координируют движение и обеспечивают возможные пересадки.
В самом Фастове продолжается воздушная тревога, жители находятся в укрытиях. Железнодорожники призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и поездах.
Несмотря на атаку, движение поездов не останавливается — «Укрзалізниця» продолжает обеспечивать транспортное сообщение даже в условиях угрозы.
Напомним, что вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность .