В Федерации профсоюзов объяснили, соответствует ли отстранение невакцинированных нормам Кодекса законов о труде

В Федерации профсоюзов объяснили, соответствует ли отстранение невакцинированных нормам Кодекса законов о труде

С начала 2021 года смертность от COVID-19 среди ходивших на работу работников выросла в пятеро.

Невакцинированных чиновников и работников образовательных учреждений с 8 ноября в Украине начинают отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой рассказал, насколько соответствует это нормам Кодекса законов о труде.

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"Мы здесь видим два обстоятельства: первое — это правовая часть этого вопроса. Об изменении существенных условий труда работников нужно предупреждать согласно статье 32 Кодекса законов о труде не позднее чем за два месяца до введения таких изменений. Поэтому введение обязательства работника провести вакцинацию или недопуск к работе входит в противоречие со статьей Кодекса о труде", — сказал Осовой в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время, противопоставлением подобному нарушению он назвал закон "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Статья 5 этого документа также требует общественных правил.

По его словам, если наступает пандемия, вводятся особые режимы, правила поведения граждан в таких чрезвычайных условиях. Он уточнил, что подобные условия не только в Украине, но и во всем мире.

"Поэтому понятно, что власти пытаются максимально стимулировать население к проведению вакцинации. К сожалению, другого способа ни ВОЗ, ни наш Минздрав не нашли для того, чтобы противодействовать таким массовым заболеваниям населения. Мы видим последствия этой болезни", — уточнил Осовой.

Он также добавил, что с начала 2021 года смертность от коронавируса среди ходивших на работу работников выросла в пятеро.

"Что самое досадное, среди них значительная часть — это медицинские работники, которые ежедневно выполняют свои профессиональные обязанности и подвергают себя такой опасности", — подытожил глава Федерации профсоюзов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. ТСН.ua напоминает о неприятных сюрпризах для невакцинированных украинцев и информирует, кому не грозит потеря работы без сертификата о вакцинации. Читайте также:

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