В Феодосии мог быть поврежден еще один русский корабль: Гуменюк рассказала детали

По всей вероятности, был поврежден еще один корабль.

Ночью 26 декабря в оккупированной Феодосии мог быть поврежден еще один российский корабль, кроме Новочеркасска.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев 24.

Она пояснила, что сейчас нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем уязвимым целям.

"По всей вероятности, что был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко", — сказала Гуменюк.

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По ее словам, сейчас нужно дождаться подтверждения украинской разведки.

"Несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты",- резюмировала Гуменюк.

Добавим, в ночь на 26 декабря жители временно оккупированной Феодосии в Крыму начали сообщать о громких взрывах над городом. Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск". ТСН.ua собрал все, что известно о ночном "хлопке" в Крыму.

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