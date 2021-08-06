В Феодосии с балкона многоэтажки мужчина стрелял по прохожим

Оказалось, что 67-летний мужчина был пьян. Его задержали, а оружие изъяли.
В оккупированной Феодосии произошла стрельба. Мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки.
Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает " Интерфакс ".
Отмечается, что мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки по прохожим с балкона третьего этажа.
В результате его действий никто не пострадал.
Напомним:
- В Черкассах неадекватный молодой человек устроил стрельбу на чужом дворе.
- А в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.