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В Феодосии с балкона многоэтажки мужчина стрелял по прохожим

В Феодосии с балкона многоэтажки мужчина стрелял по прохожим

pixabay.com

Оказалось, что 67-летний мужчина был пьян. Его задержали, а оружие изъяли.

В оккупированной Феодосии произошла стрельба. Мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает " Интерфакс ".

Отмечается, что мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки по прохожим с балкона третьего этажа.

В результате его действий никто не пострадал.

Напомним:

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