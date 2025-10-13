В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе после повторной атаки дронов (видео)

Последствия атаки БпЛА на нефтебазу в Феодосии

В оккупированной Феодосии в ночь на 13 октября вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе после атаки удачных беспилотников.

Подходящие видео выкладывают в сеть местные жители.

Сообщается, что в результате атаки вспыхнуло по меньшей мере три резервуара за топливом.

Информацию об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе подтвердил местный «гауляйтер» Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили предприятие «Завод им. Е.М. Свердлова», один из крупных российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов.

Мы ранее информировали, что в оккупированной Феодосии идет масштабный пожар на крупнейшем на полуострове нефтеналивном терминале после атаки БПЛА.