В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе после повторной атаки дронов (видео)
На нефтебазе горит не менее трех резервуаров с топливом.
В оккупированной Феодосии в ночь на 13 октября вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе после атаки удачных беспилотников.
Подходящие видео выкладывают в сеть местные жители.
Сообщается, что в результате атаки вспыхнуло по меньшей мере три резервуара за топливом.
Информацию об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе подтвердил местный «гауляйтер» Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили предприятие «Завод им. Е.М. Свердлова», один из крупных российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов.
Мы ранее информировали, что в оккупированной Феодосии идет масштабный пожар на крупнейшем на полуострове нефтеналивном терминале после атаки БПЛА.