В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе (фото, видео)

В Минобороны РФ отчитались о сбитии 12 дронов над оккупированным Крымом.

В оккупированной Феодосии 7 октября был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после пожара на нефтебазе.

Об этом сообщили оккупационные власти.

Нефтебаза продолжает гореть и утром. Причины возникновения возгорания до сих пор не названы.

В свою очередь в Минобороны России заявили, что ночью средства ПВО сбили 21 беспилотник, в том числе 12 – над оккупированным Крымом. В то же время в утренней сводке ведомства не упоминается горящая в Феодосии нефтебаза, пожар на которой начался, вероятно, в результате атаки БПЛА.

Пожар на нефтебазе в Феодосии 7 октября

Пожар на нефтебазе в Феодосии 7 октября/Коллаж: kiber_boroshno

Пожар на нефтебазе в Феодосии 7 октября

В Феодосии атакована нефтебаза: вспыхнул пожар

Напомним, в ночь на 7 октября жители Феодосии заявили о звуках взрывов. В городе загорелась нефтебаза.

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