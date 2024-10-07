В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе (фото, видео)

В Минобороны РФ отчитались о сбитии 12 дронов над оккупированным Крымом.
В оккупированной Феодосии 7 октября был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после пожара на нефтебазе.
Об этом сообщили оккупационные власти.
Нефтебаза продолжает гореть и утром. Причины возникновения возгорания до сих пор не названы.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что ночью средства ПВО сбили 21 беспилотник, в том числе 12 – над оккупированным Крымом. В то же время в утренней сводке ведомства не упоминается горящая в Феодосии нефтебаза, пожар на которой начался, вероятно, в результате атаки БПЛА.
Напомним, в ночь на 7 октября жители Феодосии заявили о звуках взрывов. В городе загорелась нефтебаза.
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