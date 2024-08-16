В Феодосии звучит сирена, а с аэродрома подняли вертолеты: неспокойная ночь в Крыму

У россиян – "горячая" ночь на полуострове.
В Феодосии звучит сирена, а в море стреляют.
Об этом сообщает очевидцы и местные мониторинговые каналы.
- В Керчи из паромной переправы валит дым.
- В Севастополе снова взрыв, а с аэродрома в Каче подняли вертолеты.
- После взрывов в Керчи оккупанты объявили отмену воздушной тревоги, но что-то пошло не по их плану и они снова объявили режим ракетной опасности. Мост перекрыт.
- Что-то взрывается в районе между Симферополем и Бахчисараем, возможны речь о звуках российского "ПВО", а возможно и попали куда-то.
- В Керчи на горе Митридат ЗПРК, возможно, не пострадал. Как сообщают очевидцы, скорее всего у него сбились ракеты и стрелял он кое-как, прилетело в район автовокзала во дворы.
- В районе Каменки под Симферополем после взрыва что-то горит.
Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.
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