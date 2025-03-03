В феврале ДТЭК вернул свет почти 650 тыс. семей после вражеских обстрелов

В прошлом месяце энергетики ДТЭК вернули свет почти для 650 тысяч домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

В феврале враг продолжал атаковать украинские энергообъекты.

В частности, в Донецкой области, которая остается зоной тяжелых боев, в прошлом месяце удалось вернуть электричество в 305,5 тысяч домов после вражеских атак.

В то же время Днепропетровщина все чаще подвергается враждебным обстрелам, особенно ее югу. Здесь в последний месяц зимы у энергетиков получилось вернуть свет в дома 239,5 тысячи семей.

Страдала от вражеских атак и Одесщина. Здесь в феврале энергетики возобновили электроснабжение 101,7 тысячи домов, которые были обесточены в результате регулярных вражеских атак.

В тот же период энергетики возобновили электроснабжение в домах 2,8 тысячи семей жителей Киевщины и 210 жителей Киева, которые также были обесточены в результате обстрелов.

Напомним, недавно в результате обстрела Никополя на Днепропетровщине погиб энергетик компании ДТЭК Геннадий Мусатов.