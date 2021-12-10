В феврале в Украину может прийти весна: неожиданный прогноз погоды на зиму

В феврале в Украину может прийти весна: неожиданный прогноз погоды на зиму

Этой зимой также прогнозируют дефицит осадков.

Нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Об этом в интервью "Фактам" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

"Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль – на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", — сказала она.

Так, согласно расчетам, в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, который приносит холодную погоду, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах, объяснила метеоролог и добавила, что это может привести к дефициту осадков.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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