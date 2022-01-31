В фейсбуке создали группу поддержки Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше" в Днепре

В фейсбуке создали группу поддержки Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше" в Днепре

Подписчики делятся историями "дедовщины" в армии.

В соцсети Фейсбук создали группу поддержки 20-летнего "днепровского стрелка" Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате которой он убил пятерых сослуживцев и еще пятерых ранил.

С момента создания к соообществу присоединились около 3 тысяч участников.

Активисты собирают средства на закупку необходимых вещей для находящегося в СИЗО срочника, выражают ему слова поддержки, делятся информацией о ходе расследования.

Кроме того, подписчики рассказывают в Сети о случаях "дедовщины", с которыми они столкнулись во время несения службы в ВСУ или Нацгвардии.

Сообщается, что участники группы зарегистрировали петицию "За недопущение несправедливого рассмотрения дела Рябчука Артемия".

Следует отметить, что ДБР сейчас разыскивает очевидцев происшествия на "Южмаше", а также водительницу, которая в то утро подвозила Артемия Рябчука.

Напомним, что в Днепре простились с погибшими на "Южмаше".

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