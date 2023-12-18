В Финляндии арестовали российского неонациста Яна Петровского

Его заключили под стражу за преступления в Украине.
В Финляндии все же арестовали российского неонациста Яна Петровского. Под стражу он был взят за военные преступления в Украине.
Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Как стало известно, суд принял решение о том, что российский неонацист Воислав Торден, более известный под именем Яна Петровского, должен быть заключен под стражу по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.
Обвинения Петровскому предъявят до 31 мая 2024 года.
"Во время суда по делу об опеке Тордена была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам", — говорится в материале.
Напомним, что финские пограничники задержали террориста банды "Русич", которого отпустил суд.
Читайте также ведущие новости дня:
- "Есть ливни секретной информации": Маляр прокомментировала "прослушку" в кабинете Залужного
- "Должен быть наказан директор": мама детей, которых в Киеве не пустили в укрытие, рассказала подробности скандала
- Мобилизация женщин: как отреагировали в Сети украинцы по призыву Безуглой