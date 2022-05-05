В Финляндии национальная телерадиокомпания начала публиковать новости на украинском языке

В Финляндии национальная телерадиокомпания начала публиковать новости на украинском языке

С 4 мая национальная телерадиокомпания Финляндии Yle начала публиковать новости на украинском языке.

На такой шаг ТРК пошла для того, чтобы поддержать беженцев и других украинцев, проживающих в Финляндии, предоставив им необходимую и важную информацию на родном языке.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Вторжение России в Украину заставило миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежища в других странах. Ожидается, что только в Финляндию прибудет от 40 до 80 тысяч беженцев. Со своей стороны мы хотим поддержать беженцев и других украинцев, проживающих в Финляндии, в их повседневной жизни и содействовать их интеграции в финское общество", — отметил главный редактор Службы новостей и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен.

Новости будут переводиться на украинский язык с помощью сервисов машинного перевода. Перед публикацией их будет проверять украиноязычный редактор. Новости на украинском языке публикуются на сайте Yle.fi.

Основное внимание будет уделяться главным новостям Финляндии, а также новостям, которые будут особенно интересны искателям убежища из Украины.

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