В форме и с портфелем: в Одесской области пьяная школьница уснула на улице (фото)

В форме и с портфелем: в Одесской области пьяная школьница уснула на улице (фото)

На место вызвали медиков и полицию.

В Черноморске, во дворе дома №3 по ул. Данченко, обнаружили нетрезвую школьницу. Несовершеннолетнюю заметили прохожие.

Об этом сообщает КУ "Городская Варта" ЧМР.

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После приезда на место группа быстрого реагирования вызвала бригаду медицинской помощи, работников Ювенальной превенции Черноморского отдела полиции и родителей малолетней.

Выяснилось, что ребенок находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кто напоил несовершеннолетнего — не уточняется. Ребенок был в школьной форме и с портфелем.

КУ "Муніципальна Варта" Черноморска

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