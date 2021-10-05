В форме и с портфелем: в Одесской области пьяная школьница уснула на улице (фото)

На место вызвали медиков и полицию.
В Черноморске, во дворе дома №3 по ул. Данченко, обнаружили нетрезвую школьницу. Несовершеннолетнюю заметили прохожие.
Об этом сообщает КУ "Городская Варта" ЧМР.
После приезда на место группа быстрого реагирования вызвала бригаду медицинской помощи, работников Ювенальной превенции Черноморского отдела полиции и родителей малолетней.
Выяснилось, что ребенок находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кто напоил несовершеннолетнего — не уточняется. Ребенок был в школьной форме и с портфелем.
Напомним, в Волынской области беременная ученица 9 класса ограбила женщину. Она украла у нее мобильный телефон.